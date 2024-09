Junta de São Pedro reconhece trabalho dos Jovens em Formação

O executivo da Junta de Freguesia de São Pedro reconheceu, publicamente, o trabalho desenvolvido pelos Jovens em Formação que durante os meses, colaboraram com a instituição.

“Este é um momento importante para que os jovens possam perceber o trabalho e a relevância da instituição Junta de Freguesia junto da população, sendo igualmente importante o envolvimento dos jovens nas atividades diárias desta instituição publica”, destaca Manuel Filipe, em comunicado.

O executivo entregou um cheque prenda com valor simbólico a cada um dos jovens participantes no programa com o intuito de reconhecer “a conduta exemplar” e “todo o trabalho efetuado”.

Alguns dos participantes no programa são também bolseiros apoiados pela Junta de Freguesia o que, segundo o presidente, “demonstra a proximidade deste executivo junto dos jovens da freguesia”.

Por fim, a Junta faz igualmente um reconhecimento público ao Governo Regional pela implementação deste programa para jovens.