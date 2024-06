A Junta de Freguesia da Ribeira Brava procedeu à limpeza de “uma das mais simbólicas veredas da freguesia”.

Em nota de imprensa, a autarquia local diz que se trata de uma vereda que liga o sítio do Espigão ao sítio da Meia-Légua, um percurso de dificuldade moderada, a rondar os 2000 metros, com mais de 1600 degraus ao longo da sua extensão.

“Com esta intervenção, algo muito pedido pela população residente, foi reposta a dignidade e devolvida mais uma opção de mobilidade da freguesia, não só aos locais, mas também aos turistas que visitam a Ribeira Brava e procuram as zonas altas para contactar com a natureza no seu estado mais puro e ainda ter uma vista privilegiada sobre este lindo vale. Marco Martins aproveita para fazer um especial agradecimento aos colaboradores da Junta de Freguesia da Ribeira Brava que participaram nesta intervenção, por continuarem incansáveis no seu empenho e dedicação”, lê-se no comunicado.