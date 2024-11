Teve hoje lugar, no edifício 2000, as alegações finais do mega julgamento da rede de tráfico de droga e branqueamento de capitais, na Região.

A leitura do acórdão está marcada para dia 18 de dezembro, quarta-feira, pelas 14h15.

Depois de tecidas as considerações da procuradora do Ministério Público (MP), durante esta manhã, tomaram a palavra as respetivas defesas.

O coletivo de juízes é composto por Teresa Sousa, Carla Meneses e Joana Dias, esta última a presidir.

Leia mais na edição impressa de amanhã do seu JM.