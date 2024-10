Fica sem efeito o dia 23 de outubro, quarta-feira, agendado para as alegações finais do megajulgamento de uma alegada rede de tráfico de droga que envolve 17 arguidos e quatro empresas do ramo automóvel.

Acaba de ser determinado pela juíza Joana Dias, que preside ao coletivo, que as alegações finais ficam agendadas para dia 6 de novembro. Vão decorrer o dia todo, no período da manhã a partir das 9h15 e, no período da tarde, a partir das 14h15.

Quanto às próximas audiências, a destacar no dia de amanhã, seguindo-se o dia 16 de outubro (dia todo), dia 22 de outubro (à tarde) e, por fim, no dia 6 de novembro para as alegações finais. Ainda não é conhecida a data para a leitura do acórdão.

Neste momento, na sala de audiência do piso 1 do edifico 2000, presta depoimento um inspetor da Judiciária envolvido na investigação.