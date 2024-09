Julgamento estende-se pelo mês de outubro. Confira as datas.

Já há novas datas para as próximas sessões do julgamento de uma alegada rede de tráfico de droga na Região e branqueamento de capitais, trazendo à barra do tribunal 17 cidadãos arguidos e quatro empresas do setor automóvel.

A juíza que preside ao coletivo acaba de anunciar as próximas datas, que se distribuem por quatro semanas do mês de outubro.

No caso, já para a semana nos dias 1, 2 e 3 de outubro. Dia 8 de outubro está prevista nossa sessão (manhã e tarde); dia 9 (manhã e tarde); dia 10 (manhã e tarde); dia 16 (manhã e tarde) dia 22 (tarde, só a partir das 14h30) e, por fim, dia 23 (manhã e tarde). Ou seja, mais nove sessões, o que não invalida, todavia, que a leitura do acórdão possa acontecer antes do dia 23 de outubro.

Pretensão, de resto, sublinhada esta tarde pelo coletivo. Nesta parte da tarde, reunidos os arguidos na sala de audiências do Palácio da Justiça, serão ouvidos os depoimentos de agentes da PSP e um inspetor da PJ.