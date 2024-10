Lina Pereira, do JPP, criticou hoje o chumbo por parte do PSD e CDS-PP à proposta do JPP para valorização dos Bombeiros da Região.

“Os bombeiros são uma força de segurança que desempenha uma função fundamental que é do Estado e, por isso mesmo, é dever do Estado salvaguardar e valorizar esta profissão, permitindo que eles tenham condições não só de trabalho, mas também ao nível das infraestruturas necessárias para as suas funções e bem-estar”, sustentou Lina Pereira, acrescentando que “pela primeira vez, e agora, na Região Autónoma da Madeira, está a ser criado um modelo de financiamento às Associações Humanitárias de Bombeiros, uma oportunidade única para criar aqui uma excelente valorização a estes profissionais.”

Note-se que a proposta do JPP pretendia que “as transferências fixas a serem feitas pelo Governo Regional às associações, incluíssem, para além do vencimento base do bombeiro, do subsídio de alimentação e do seguro obrigatório, incluísse também o trabalho suplementar, trabalho de turno e demais regalias a que estes têm direito no seu dia a dia de trabalho.”

No final, garantiu que o partido se compromete a continuar esta luta em defesa dos bombeiros.