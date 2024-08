Em comunicado endereçado às redações, o Juntos Pelo Povo (JPP) “regista a disponibilidade do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, para ser ouvido na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) sobre os incêndios que durante 12 dias lavraram em quatro concelhos da Região, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Câmara de Lobos e Santana, mas lembra que a realização da audição parlamentar, com caráter de urgência, é um assunto que depende exclusivamente da rapidez com que o governante indicar ao Parlamento o dia e hora”, conforme denota a presidente da 5.ª Comissão Especializa de Saúde e Proteção Civil, Lina Pereira.

Lina Pereira diz ser “fundamental” que a audição parlamentar se concretize o mais depressa possível. “Não faz sentido nenhum arrastar este assunto no tempo, pelo contrário”, considerou, para referir: “Lamentamos, pelo que já foi público, que o presidente do Governo não tenha a dignidade de se deslocar ao Parlamento para responder diretamente aos deputados, esperamos que até lá mude de opinião, e não responda por escrito.”

“Os madeirenses viveram dias de grande apreensão, as populações da Ponta do Sol, Ribeira Brava, Câmara de Lobos estiveram vários dias sem dormir, sem sossego, viram as suas vidas ameaçadas, perderam parte da sua agricultura e animais, arderam mais de cinco mil hectares de manto florestal, com impacto significativo em Santana, no maciço montanhoso central, e, portanto, por respeito às vítimas e a todos os madeirenses, tudo deve ser esclarecido muito rapidamente.”