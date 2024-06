Miguel Ganança, deputado do JPP, perguntou hoje ao secretário regional da Educação se está a querer “iludir” os docentes contratados na Madeira, ao incluir no Programa do Governo, uma proposta para a redução de tempo de serviço para a vinculação.

O deputado do JPP pediu uma explicação concreta sobre o que pretende o Governo Regional fazer com os professores contratados na Região.

Dizendo que o atual modelo é prejudicial para os docentes da Madeira, Miguel Ganança quis também saber o que pensa Jorge Carvalho sobre o que deve acontecer a quem já tenha cumprido três contratos de um ano seguidos.