Uma política de transportes aéreos e marítimos a preços justos entre a Madeira e o continente; a transparência da vida política para restaurar a confiança dos cidadãos nos políticos; a independência dos meios de comunicação social em relação aos governos; a boa gestão dos dinheiros públicos e o reforço dos apoios à agricultura e pescas foram os temas da agenda que a delegação do Juntos Pelo Povo (JPP) levou às comemorações do 20.º aniversário do Partido Democrático Europeu (PDE), família europeia onde se integra o partido liderado por Élvio Sousa.

Patrícia Spínola, vice-presidente da bancada do JPP, e o deputado Luís Martins, ambos membros da Comissão Política Nacional, consideram da “maior importância” para a Madeira a presença da delegação do JPP num encontro de cariz internacional, “uma forma de levar aos centros de decisão aqueles que, no nosso entender, são problemas da Região que precisam de ser solucionados com o apoio das entidades europeias”, destacou Patrícia Spínola.

Luís Martins, por seu turno, mencionou o facto de os temas abordados estarem “compaginados com a matriz do JPP e fazerem parte da nossa ação diária”, como são os casos do rigor e transparência na vida pública e na ação governativa, o transporte marítimo de carga e passageiros, o reforço das ajudas aos agricultores e pescadores; a independência dos meios de comunicação social e a boa gestão dos dinheiros públicos.

Os dirigentes e parlamentares do JPP lembram “a luta diária do partido pela transparência da vida pública, como forma de restaurar a confiança dos cidadãos nos políticos, num momento de grande instabilidade na governação madeirenses, abalada por suspeitas de corrupção”.

“Gostaríamos que o Partido Democrático Europeu mantivesse no Parlamento Europeu o foco na transparência da vida política europeia para construir uma Europa livre e mais forte e fazer da Europa um farol de esperança para o mundo com a colaboração do JPP”, frisa o partido.