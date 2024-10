Ainda nos trabalhos do dia de hoje no plenário madeirense, o JPP apresentou o projeto de resolução , intitulado que “Recomenda ao Governo Regional a implementação do projeto Museu da Música da Madeira”. Patrícia Spínola comentou que “o projeto de um museu, dedicado à música da Madeira, arrasta-se há muitos anos e, numa terra que vive muito do turismo e cultura este assunto tem zero euros de execução, conforme comprovam os orçamentos dos últimos anos”.

Contudo, remeteu para “uma cave” os trabalhos da associação Xarabanda, entidade que deve ficar responsável pelo museu.

Também uma proposta da Iniciativa Liberal defende a criação do museu. Nuno Morna apresentou, para ser apreciada em conjunto com a proposta do JPP, o projeto de resolução, que “Recomenda a cedência de espaço na Fortaleza de São João Baptista do Pico à Associação Musical e Cultural Xarabanda para instalação do Museu da Música Tradicional da Madeira “.

A discussão destas duas iniciativas será feita amanhã, como segundo ponto da ordem dos trabalhos. Isso porque, como ponto 1 da agenda de trabalhos, estará a discussão de um diploma que será defendido pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia.