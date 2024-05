Num comunicado assinado pelo candidato Filipe Sousa, o partido refere que “temos vindo a assistir, durante este período de pré e campanha eleitoral, a um aproveitamento sem memória por parte próprio presidente do Governo Regional e sua comitiva, tirando partido de bens e dinheiros públicos para atacar partidos da oposição e autarcas eleitos por outros partidos que não aqueles que suportam este governo regional”.

Diz ainda que “a pouca vergonha e aproveitamento deste governo PSD/CDS/PAN esteve bem presente nas declarações do senhor presidente do Governo por ocasião da festa da cebola na Cidade do caniço. Na qualidade de convidado, arrastou toda a comunicação social e nas suas declarações partidárias não teve qualquer pejo em acusar a Câmara Municipal de Santa Cruz, governada pelo JPP, de nada fazer no que diz respeito à habitação social. Simplesmente esqueceu de dizer que o seu partido deixou a autarquia de Santa Cruz completamente falida, cuja recuperação foi possível com a seriedade do trabalho desenvolvido pela gestão JPP e que permitiu, em seis anos, recuperar financeiramente o Município de Santa Cruz e criar todas as condições financeiras que possibilitaram e possibilitarão investimentos em todas as áreas de intervenção municipal”.

Na nota, o JPP acrescenta que “a verdade foi Santa Cruz que criou mecanismos financeiros e regulamentares de apoio à beneficiação e recuperação de habitações de mais de 300 agregados familiares, num investimento global, superior a um milhão de euros. Investimento este que é bem superior aquele que o IHM tem no âmbito do PRID”.

Além disso, complementa a nota assinada por Filipe Sousa, “é também em Santa Cruz, que a autarquia local tem minimizado estas dificuldades, com a implementação de diversos apoios sociais direcionadas também para uma classe média completamente sufocada por este poder político que nos governa há mais de 48 anos”.