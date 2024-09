O JPP acusou hoje o CDS, o Chega, o PAN e a IL de serem os “fiadores de Albuquerque”, pois “se hoje Miguel Albuquerque está no poder, é por exclusiva responsabilidade” destes partidos.

O Juntos Pelo Povo (JPP) realizou esta noite a sua Festa do Povo, na Ponta do Sol, evento que assinala a rentrée política do partido, e, no seu discurso, Élvio Sousa atirou-se à governação do PSD.

“Temos um governo incompetente, assente num modelo viciado, despesista, carregado de casos de alegada corrupção, uma governação gasta, sem um rasgo de esperança para os jovens, os trabalhadores e idosos, que suportam um pesado custo de vida com salários e pensões miseráveis”, disse o secretário-geral do JPP, prosseguindo: “É um governo assente num despesismo excessivo, numa subsidiodependência estratégica e subserviente a dois/três monopólios que não deixam a liberdade económica se impor”.

Para Élvio Sousa, “Albuquerque está a afundar a Madeira na pobreza e a expulsar a classe média do acesso constitucional à habitação”.

Depois criticou o “virar de costas” às vítimas dos incêndios de agosto para “regressar à espreguiçadeira no Porto Santo, enquanto a Madeira ardia”, para concluir que Albuquerque “já perdeu toda a confiança da população”.

Disse também que a Assembleia Legislativa da Madeira foi transformada “numa central de negócios” e questionou os partidos que viabilizaram a continuação do governo este ano, depois da crise política. “Por que razão nada disseram quando Albuquerque virou as costas às vítimas dos incêndios e recusou ir, de corpo presente, à Assembleia prestar contas aos deputados sobre os incêndios que lavraram na Região durante 12 dias?”

Por outro lado, Élvio Sousa prometeu que o JPP continuará a lutar pelas suas bandeiras. “Não descansaremos enquanto os agricultores não beneficiarem de rendimentos justos e os apoios necessários”, exemplificou.