Através de um comunicado enviado às redações, o JPP faz eco de palavras de um administrador da Sevenair, concorrente excluído do concurso de ligação aérea Porto Santo/Madeira, que terá acusado um membro do júri, escolhido pelo Governo Regional, de parcialidade e obstáculo.

“Há um membro do júri que é nomeado pelo Governo Regional da Madeira que antes do concurso ainda conhecer as propostas disse aos outros membros do júri que tinha instruções que a Binter tinha que ganhar”, afirmou Carlos Amaro, da Sevenair, ontem, à Antena 1, palavras reproduzidas pelo partido em comunicado.

“Face a estas declarações, o partido Juntos Pelo Povo (JPP) vai requerer a audição dos responsáveis da Sevenair e do membro do júri, no concurso de ligação aérea, indicado pelo Governo Regional”, adianta a mesma nota.

Segundo o partido, “o administrador garantiu que ganharia o concurso se não houvesse uma intenção deliberada de entregar a operação à concorrente espanhola, já que tinha o dobro da pontuação da outra empresa”.

“A exclusão levou à contestação em tribunal, e ao adiamento da celebração do contrato. A solução tem sido a sucessiva prorrogação do prazo – seis vezes desde 2022, com grave prejuízo para a vida das pessoas e das empresas porto-santenses”, lembra o partido. “O JPP considera que este imbróglio é um gravíssimo problema e que este é o momento de encontrar uma solução definitiva.”