O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) afirmou este sábado que os militantes do partido “desconfiam de um orçamento para albergar refugiados do PSD”, numa alusão à recém-criada Associação de Turismo do Monte, que foi apresentada esta semana e assinala o regresso de Pedro Calado à vida pública regional, depois de ter sido constituído arguido na sequência da mega operação judicial, em janeiro deste ano.

No final do encontro, este sábado, com militantes e simpatizantes do JPP para dar a conhecer as principais linhas do Orçamento da Região para 2025, o secretário-geral, Élvio Sousa, criticou “o clima de medo propalado na sociedade madeirenses por Miguel Albuquerque e o PSD”, um cenário “em todo igual ao que já haviam ensaiado” nos sete meses deste ano em que a Região foi gerida com um orçamento em regime de duodécimos e “não foi o fim do mundo”, frisou Élvio Sousa.

“O PSD e Miguel Albuquerque continuam a ameaçar os madeirenses para um cenário sem orçamento”, explanou o líder do JPP. “Ele pressente que isso será um cenário catastrófico, e por isso gostaria de fazer três considerandos. Primeiro, este ano Miguel Albuquerque deixou os madeirenses quase oito meses sem orçamento, foi ele quem mandou retirar o Orçamento da Assembleia em fevereiro quando já havia data para a sua discussão; Segundo, os salários não vão deixar de ser pagos, as reformas serão pagas, as obras não vão parar, os centros de saúde e os hospitais vão continuar a prestar cuidados de saúde, aquilo que poderia ter acontecido se a Moção de Censura já tivesse sido aprovada, era haver um orçamento no final de fevereiro, mas com a mãozinha do PS só teremos orçamento em março ou abril do próximo ano. Terceiro, os militantes, com esta recente promoção da Associação de Turismo do Monte, questionam se este orçamento regional irá servir para financiar as contas do PSD”.

Élvio Sousa afirma que as desconfianças dos militantes e simpatizante do JPP “fazem todo sentido” porque, recorda, “a operação Ab Inítio levantou precisamente essa questão do financiamento ilícito do PSD, através do orçamento regional”.

“Naturalmente, questionamos se esta Associação de Turismo do Monte irá receber dinheiro do orçamento regional, que será discutido para o próximo ano, e se será uma Associação para albergar refugiados do PSD”, nota o dirigente partidário. “Os madeirenses não têm que descontar do seu bolso para financiar refugiados”.

Élvio Sousa diz que o seu partido defende a presunção da inocência, mas refere que, do ponto de vista moral, “estamos perante uma situação vergonhosa, e lançamos este repto para que Miguel Albuquerque venha publicamente esclarecer os fins deste orçamento porque aquilo que ficou claro nesta reunião é que podemos estar a discutir um orçamento que vai continuar a financiar este tipo de operações”.

O líder do JPP definiu o encontro com os militantes e simpatizantes como “um convite alargado à sociedade” com interesse em conhecer os meandros da proposta do PSD para o Orçamento da Região de 2025. No final da próxima semana, será a vez de os órgãos do partido conhecerem as principais linhas do documento.