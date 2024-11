Na discussão da proposta do PS que visa a gratuitidade da creche para todas as crianças, Paulo Alves, do JPP, lamentou a visão do PSD e do Governo Regional relativamente a esta matéria, com várias famílias a terem dificuldade em pagar 53 euros de mensalidade.

Tendo em mente os apoios que a Região dá ao setor privado, o deputado do JPP, acusou o governo de fechar creches públicas, como em Gaula e em Santa Cruz, com as crianças de creche a terem sido colocadas “em salas exíguas e sem condições” nas escolas do 1º ciclo. Disse ainda que a política do governo tem sido fechar escolas públicas para dar mais apoio às escolas privadas.

Nuno Morna, da Iniciativa Liberal, considera que mais importante e equitativo seria a medida de cheque-creche, como foi apresentado a nível nacional, dando liberdade às famílias na escolha sobre onde inscrever os bebés e crianças.