A concelhia do JPP de Machico, em articulação com o grupo parlamentar do partido, alerta para o perigo de queda de pedras de grande porte na vereda do Lombo das Lapinhas, no sítio dos Maroços, em Machico.

Através de um comunicado assinado por Luís Martins, deputado municipal do JPP em Machico, “os residentes que habitam as moradias abaixo do aglomerado rochoso em desagregação demonstraram preocupação, especialmente durante os períodos de chuva e vento, uma vez que existe o perigo eminente de queda de pedras, que não os deixa dormir sossegados. Reportaram ainda ter informado as autoridades municipais que até à data não resolveram a situação”.

“Assim a concelhia do JPP Machico apela às autoridades municipais, se necessário, em articulação com a Proteção Civil Regional, que tomem as medidas preventivas necessárias o mais breve possível para salvaguardar os bens e pessoas que se encontram em risco devido a esta situação”, pode ler-se.