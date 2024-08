Os Jovens do Bloco de Esquerda estão a organizar uma viagem de catamarã, com o objetivo de angariar receitas para a associação ‘Ajuda a Alimentar cães’-

Segundo nota de imprensa enviada pela organização, a viagem está agendada para o dia 30 de agosto das 18h30 às 21:30 a bordo de um catamarã da empresa VMT. O bilhete custa 18€ por pessoa.

Os jovens acrescentam que quem quiser participar “nesta viagem de observação de animais marinhos ao pôr-do-sol, com oportunidade de ir a banhos ao largo do Cabo Girão”, pode se inscrever através do email jovensdoblocomadeira@gmail.com.