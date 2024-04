Faltam escassos minutos para o encerramento das votações que elegem os órgãos do CDS-PP Madeira no âmbito do 19.º Congresso Regional, a ter lugar no hotel VidaMar, no Funchal.

A Comissão Política Regional tem uma lista, a liderada José Manuel Rodrigues, segue-se a Mesa do Congresso, com lista encabeçada pelo histórico militante centrista, Ricardo Vieira, a Comissão de Fiscalização e Disciplina, Mesa do Conselho Regional e, a única com duas listas, note-se, é o Conselho Regional (listas encabeças por João Luciano Gouveia e Lídia Albornoz).

José Manuel Rodrigues já se encontra no recinto, assim como outras figuras destacadas do partido, a saber: Rui Barreto, Gonçalo Pimenta, Ricardo Vieira.