O Palácio de São Lourenço assinala as Jornadas Europeias do Património (JEP), evento a que adere desde 2001. Esta iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia é o evento cultural mais amplamente partilhado pelos cidadãos da Europa, lançando anualmente um tema que os países participantes adotam no seu próprio programa de atividades.

Em 2024, o tema é “Rotas, Redes e Conexões”.Integradas na programação nacional destas Jornadas, diversas iniciativas decorrerão no Palácio de São Lourenço a na próxima 6.ª-feira, 20 de setembro.

Às 10h00 e às 15h00, haverá visitas autónomas ao Palácio e jardins. As informações sobre o percurso estão disponíveis na App “Palácio de São Lourenço”, audioguia em quatro idiomas com texto e galeria de imagens dos 15 pontos do percurso a descarregar livremente no início da visita e em desdobráveis bilingues.

Às 16h00, terá lugar uma palestra de apresentação temática por Margarida Camacho, responsável pela Área Museológica do Palácio de São Lourenço, antecedendo visita comentada. Esta iniciativa pretende evidenciar o Palácio de São Lourenço como local de convergência de pessoas, técnicas construtivas e bens culturais móveis de proveniências diversificadas, ditada por diferentes conjunturas históricas desde o séc. XVIII aos anos 50 do séc. XX.

A entrada é livre, por inscrição prévia (telefone 291 202530; e-mail gabrr.palacio@gmail.com).Às 18h00, o Salão Nobre acolhe um Recital de Bandolim (Norberto Cruz) e Harpa (Jéssica Sá), integrado na versão europeia do Rio Harp Festival 2024.

A entrada é livre, com acesso condicionado à capacidade do Salão Nobre.