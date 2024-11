O presidente da ACIF, Jorge Veiga França, recorreu à sua rede social de Facebook, para relatar o seu “desarreio” sobre a forma como decorreu ontem o arranque da audiência com a CMF.

“Iniciada a reunião e após os amáveis e educados cumprimentos da praxe, aliás outra coisa não esperaria da minha amiga autarca de quem relevo a postura e o trato connosco durante todo o encontro, o mesmo não posso dizer numa fase inicial do seu colega vereador do urbanismo posto que, encetado o diálogo, repetidamente, me curtou a palavra ao ponto de, por um triz, eu não ter dado por findo o encontro face à situação bastante tensa que nos envolveu, mas que lá se foi normalizando e entrou finalmente em linha com o propósito que ali nos levara”, elabora no seu desabafo, não poupando críticas ao comportamento tido pelo vereador João Rodrigues, pese embora seja mais condescendente com a presidente Cristina Pedra.

“Para todos os efeitos, a primeira sensação que me ficou foi a de um velado, intencional, incompreensível e inaceitável “raspanete” a uma sólida instituição cujo objetivo ali era tão somente o de defender os legítimos interesses dos seus empresários das diversas áreas do setor turístico ou de outras atividades com implicação direta no seu crescimento sustentável, tentando expor e fazendo valer o respetivo legítimo ponto de vista sobre uma medida polémica que, ao não ser mitigada e amadurecida também com a visão do setor empresarial e assim todos os atores sejam ouvidos, arrisca-se a ser qualificada de discricionária e ou mesmo discriminatória e vir a causar, a breve trecho, um impacto na evolução futura do setor que mais fortemente contribui para o crescimento do nosso PIB regional”, lamentou.

“Ficou da nossa parte a promessa de, antes de findo o prazo de consulta pública a 5 de dezembro, fazermos chegar ao Município a posição formal da ACIF-CCIM e vivamente espero que a mesma seja devidamente considerada, promovendo-se uma revisão desejável do documento atual. Não questiono o mérito e a benevolência do Município ao estudar profundamente e ter criado esta proposta, mas em democracia todos devemos estar abertos ao contraditório e disponíveis para aceitar diferentes perspetivas e soluções para um mesmo problema que, sem rodeios, creio necessitar de um ato de contrição ou de consciêncialização por parte de todos nós na prática habitual enquanto agentes económicos, indivíduos e famílias, empresas e setor público no integral cumprimento da lei, mantendo sempre presente que, mesmo em democracia, a nossa liberdade, enquanto atores em sociedade, termina quando prejudicamos e coartamos a liberdade dos demais. Certo é que, qualquer que seja o conteúdo do futuro regulamento que venha a resultar desta discussão pública, é fundamental que se exerça sobre os atuais prevaricadores das leis e regulamentos já em vigor uma ação contínua de aconselhamento e fiscalização preventivos para a qual a ACIF-CCIM se ofereceu e estará disponível para colaborar junto de e em prol dos seus associados pois vale sempre mais prevenir que remediar. Caso contrário, então com toda a legitimidade existe também o resultado da fiscalização corretiva prevista na Lei a qual, falhando a referida ação contínua preventiva que defendemos, deverá ser forte e implacável para com todos os prevaricadores recorrentes”, termina.