O Encontro Regional de Formação 2024 decorre amanhã, entre as 9 e as 17 horas, no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos. Trata-se de uma iniciativa que contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Jorge Carvalho vai estar na sessão de abertura, que conta ainda com a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva. Usarão ainda da palavra Horácio Bento de Gouveia, presidente do conselho diretivo da DTIM e José Miguel Sousa, diretor-geral da DTIM.

O diretor de produto da Altice Portugal será o primeiro conferencista, abordando o tema ‘Capacitação- Transformar Organizações’. Paulo Rego falará pelas 9h30. Meia hora depois, acontece a segunda conferência, desta feita subordinada ao tema ‘Plano de Ação para a Educação Digital (DEAP 2021-2017, EU’. Ainda de manhã, mais concretamente pelas 10h50, tem lugar a conferência ‘Formação e Colaboração: Redefinindo o mundo digit@l’. Depois de um painel com vários oradores, vem o almoço.

Na parte da tarde, decorrem vários workshop.