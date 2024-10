A cerimónia de graduação dos praticantes da Icon Jiu-Jitsu, “a maior organização da modalidade na Madeira”, decorreu, no final da manhã deste sábado, no auditório do Jardim de Santa Luzia, reunindo atletas de todas as idades.

O crescimento exponencial deste projeto desportivo, liderado por Fabiano Silva e associado ao grupo Vita Team, foi celebrado com entusiasmo por todos os presentes, em particular pelo presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo.

Com a presença do mestre Sérgio Vita, fundador do projeto Vita Team, a cerimónia teve um significado especial para os atletas, que viram o seu esforço reconhecido com a atribuição de novos cintos.

Pedro Araújo, presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, destacou a importância do desporto para a formação de cidadãos plenos e elogiou o trabalho excecional de Fabiano Silva na promoção e expansão do Jiu-Jitsu na freguesia.

O evento contou ainda com um animado lanche-convívio, que reforçou o espírito de comunidade que caracteriza o projeto da Icon Jiu-Jitsu, criando um ambiente familiar entre todos os participantes.

A mascote panda, presença especial na cerimónia, encantou as crianças e tornou o momento ainda mais memorável, demonstrando o compromisso da Icon Jiu-Jitsu em criar uma experiência envolvente e divertida para os mais novos.

As atividades da Icon Jiu-Jitsu continuam a decorrer diariamente no Big Body Gym, um espaço de referência na freguesia, desde há muitos anos um ponto de encontro para os amantes da musculação e agora também das artes marciais.