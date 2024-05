A freguesia do Curral das Freiras acolhe, amanhã, um jantar privado, temático, de cabrito ginja, destinado a 50 pessoas. A ideia surge, segundo a Casa do Povo do Curral das Freitas, como uma aposta inovadora da gastronomia, enquanto património cultural que visa promover os produtos endógenos que fazem parte da rica culinária da freguesia.

Com esta iniciativa, acrescenta a Casa do Povo, pretende-se não só valorizar os recursos endógenos como destacar a autenticidade e a tradição presentes na gastronomia local. O evento contará com música proporcionada pelo grupo ‘Bons Amigos’. A organização da Casa do Povo conta ainda com o apoio da Câmara Municipal, da Junta e de outras entidades.