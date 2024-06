As Noites de São Roque regressam já este sábado à zona do Miradouro de São Roque, com moda, cocktails, e boa música.

A organização, a cargo da Junta de Freguesia, montou um cartaz de luxo, com o evento a começar pelas 19 horas, com um sunset e cocktails de Verão, a cargo de Henrique Sousa, bartender do Grupo Porto Bay, e a terminar próximo da meia-noite, com a música do DJ OXY, Romano Faria.

Pelo meio, com início marcado para as 21h30, realiza-se uma passagem de modelos. “São 20 coordenados, desenhados por alguns dos mais importantes criadores madeirenses, que vão desfilar em modelos da agência 4affection”, resumiu o presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Pedro Gomes, agradecendo o apoio da Moda Madeira, através da MM Pop Up Store.

No desfile de moda com uma coleção pret-à-porter e festa/cerimónia estarão representados designers e criadores de moda: Hugo Santos, Void, D/Backstage, Sara Gomes, Diogo Monteiro, Tiago Gonçalves, Clara Leça, Valentina, Nathan Slate e Henrique Teixeira. Os manequins são da agência 4Affection, enquanto o hairstyle e makeup são da responsabilidade de Maria Hair Salon.

“O facto de reunirmos aqui num final de tarde e noite pessoas de imenso talento, desde criadores de moda, manequins, bartenders e DJ’s, mostra bem a qualidade e o patamar que as Noites de São Roque já atingiram”, sublinhou Pedro Gomes, convicto de que a população vai aderir.

“Sempre que apresentamos eventos de qualidade, as pessoas dizem sim, e este não será uma exceção”, afirmou, recordando o recente sucesso da Feira Gastronómica, também organizada pela Junta de Freguesia, a meio de maio, no mesmo local.

A nossa preocupação, continuou o autarca, é promover a atratividade de São Roque, e dessa forma trazer mais animação e mais pessoas. “São eventos que têm reflexos positivos na economia, dinamizando o nosso tecido empresarial e colocando a freguesia no mapa das festividades de verão”.

A edição deste ano das Noites de São Roque conta com os apoios da Casa do Povo de São Roque, da Secretaria Regional da Inclusão e Juventude, Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente e da Câmara Municipal do Funchal. Tem como parceiro a Moda Madeira, através da loja MM Pop Up Store.