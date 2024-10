O desabamento de um teto de uma moradia, nas Escadas do Capitão, no Lombo dos Aguiares, em Santo António, deixou duas pessoas desalojadas, uma mulher e um jovem de 17 anos.

O alerta foi recebido no Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal às 19h00 desta quarta-feira, e dava conta do desmoronamento do teto de uma casa. Na verdade, o resto do teto, visto que parte já tinha desabado há mais tempo e hoje acabou por cair o resto.

Apesar de não haver feridos, a casa ficou sem condições de habitabilidade.

Os serviços municipais foram informados da situação, não se sabendo, para já, se estas pessoas foram realojadas ou encaminhadas provisoriamente para casa de familiares.