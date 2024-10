Se tudo correr bem, o Museu do Romantismo será inaugurado no início de 2025, disse Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo Regional esteve presente na apresentação do livro, em inglês, que retrata o exílio do último monarca do império austro-hungaro, e também beato, na Madeira.

Tendo o monarca vivido na propriedade - a Quinta do Imperador, no Monte - que está em recuperação, uma ala do futuro museu ser-lhe-á dedicada, avançou Albuquerque.

A obra custa cerca de 4 milhões de euros e, segundo o presidente, neste momento decorre uma fase delicada de acabamentos a mão. O livro Exiled in Madeira é uma edição da Fundação Otto de Habsburgo e resulta também de uma parceria com o Arquivo da Madeira.A sessão contou também com a presença da embaixadora da Hungria.