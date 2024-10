A edição 13 da Revista de Educação Artística, composta por dois volumes, foi apresentada ontem no Conservatório, com a particularidade de grande parte dos artigos corresponder a comunicações realizadas no âmbito da Cimeira Mundial da Educação Artística realizada em março de 2023 na Região.

É a única revista científica em artes no país, editada desde 2011, e, segundo o presidente da Escola das Artes, “tem contribuído signicativamente para a partilha de conhecimentos científicos, com artigos de académicos de renome internacional”.

Este número comporta 16 artigos de 27 autores oriundos de diversos países, entre os quais Tailândia, Brasil, Espanha e República Chega.

Paulo Esteireiro, diretor dos serviços de Investigação, Comunicação, Edições e Formação no Conservatório, falou do rigor que norteia a elaboração de uma revista do género, desde logo, o crivo dos 43 membros do conselho científico.

Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, considerou a revista um importante documento científico, no seu todo, e defendeu a importância de se sistematizar o conhecimento para, através dele, “percebermos onde estamos e para onde vamos”.