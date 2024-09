Bom dia!

- Arranca às 9h00, no Parlamento regional, a reunião plenária n.º 17. A ordem de trabalhos contempla 17 pontos.

- A Madeira Parques promove, às 9h30, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, uma conferência sobre Ordenamento do Território.

- Começa às 9h30, no Colégio dos Jesuítas, as I Jornadas Regionais da Sustentabilidade, organizadas pelo GRACE – Empresas Responsáveis.

- A escola Horácio Bento de Gouveia acolhe, pelas 9h30, a ação de sensibilização, promovida pela Casa de Saúde S. João de Deus, sobre a ‘Prevenção primária da doença mental, especificamente na promoção de comportamentos e competências emocionais saudáveis na adolescência’.

- A Loja da Bioforma nas Madalenas é inaugurada às 11h30.

- A Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada, vai acolher entre as 14h00 e as 18h00 o seminário ‘UMa Ação Voluntária I’, organizado pela Comissão Coordenadora de Voluntariado da Universidade da Madeira (UMa).

- Pelas 14h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, reúne a Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil.

- A sessão de abertura do 6.º Encontro Nacional de Limpeza Urbana está marcada para as 14h30, no Centro de Congressos Vidamar Resort Hotel Madeira. Conta com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e do secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa.

- O Parque Temático vai receber, a partir das 15h30, a exposição ‘Imagens e Memória do Concelho de Santana’.

- A 3.ª edição do Projeto ESCUTO-Espaço Cultural para Todos-2024/2025 é divulgada no Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18h00.

- Na Biblioteca Municipal do Funchal, à Avenida Calouste Gulbenkian, 9, ocorre, às 18h00, a primeira sessão da nova temporada do Clube de Leitura, dedicada ao livro ‘Madeira Ilustrada’, de Andrew Picken.

- Às 19h00, no auditório da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, o Clube Naval do Funchal realiza a iniciativa Naval Talks, com o tema ‘Pequenos Heróis, Grandes Vitórias: A jornada do Cancro Infantil’.

- No Festival de Teatro Alternativo em Santana pode ver às 20h00 a peça ‘Província’.