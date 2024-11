Bom dia!

- A sessão plenária n.º 36 arranca às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira. A ordem de trabalhos contempla 18 pontos para apreciação na generalidade.

- O evento Agrifood Entrepreneurs Days vai ter lugar no Hotel VidaMar Madeira. A sessão de abertura está agendada para as 9h15.

- Às 9h30, no Colégio dos Jesuítas, realiza-se a abertura da Semana da Informação Geográfica.

- A Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) promove, no Centro de Estudos de História do Atlântico, a partir das 9h30, uma formação destinada a 25 técnicos de saúde do SESARAM, dinamizada pela enfermeira Fernanda Silva, coordenadora do Gabinete de Saúde da AIMA.

- No salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, às 10h00, tem lugar a entrega de certificados aos participantes da Campanha ‘World Cleaup Day – Limpar o Funchal do Mar à Serra’.

- No Parlamento regional, às 14h00, decorre a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre os dias 14 e 26 de agosto, com a audição parlamentar a António Nunes, presidente da Liga de Bombeiros Portugueses.

- Na sede da Associação Causa Social, na Rua da África do Sul n.º 12, Nazaré, às 14h30, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, entrega, no âmbito do Orçamento Participativo do Funchal 2023-2024, o 5.º projeto vencedor à população, designado ‘Idade Com Dignidade’.

- Principia às 14h30 a 3.ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais, para a audição parlamentar ao representante da Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal, Raimundo Quintal.

- Pelas 15h30, a direção da TáxisRam, Associação de Táxis e Outros Transportes Terrestres da Madeira reúne, na Quinta Vigia, com o presidente do Governo Regional.

- A Câmara Municipal do Funchal (CMF) começa hoje a assinalar o Dia Universal dos Direitos da Criança, com várias atividades, na Ludoteca do Parque de Santa Catarina.