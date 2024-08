Bom dia!

- Em São Jorge, o IV Congresso São Jorge – Memória e Futuro, arranca às 10h00 com a mesa ‘Nossas Gentes pelo Mundo’. Às 12h00, a exibição do filme documental ‘Feiticeiro do Norte – O Trovador’.

- Pelas 11h00, no auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ), realiza-se a cerimónia de distinção de 6 jovens empreendedores, vencedores da edição deste ano do prémio ‘Jovem Empreendedor’.

- Na véspera da festa da padroeira da Madeira, a partir das 12h00, a guarda de honra a Nossa Senhora do Monte. À noite, terço às 20h30. A missa solene com início às 21h00 e pregação do pároco Vítor Sousa. Pela noite dentro haverá animação no adro da Igreja, Largo da Fonte e Largo das Babosas. Não faltará a típica gastronomia de arraial nas diversas barracas.

- A partir das 19h30, a festa ‘White Sunset Catamaran Party’, com animação a bordo do Dj Daniel Caires e Beatriz Abrunhosa.

- No Largo da Achada, Camacha, a Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha sobe ao palco às 20h00, no Festival de Arte Camachense, que conta ainda com Septeto Bandolins Eurico Martins, Cuniburo Cultural, Música Folk do Equador, Akoustic Junkies e DJ SIL.

- Na Estalagem da Ponta do Sol, atua a vocalista japonesa Hatis Noit, a partir das 22h00, na iniciativa Concertos L