“Isso é tudo mentiras, não temos nenhuma conta bloqueada”, reage Albuquerque

“Isso é tudo mentira, não corresponde à verdade”, reagiu o presidente do Governo Regional, quando questionado pelo nosso jornal sobre a noticia que faz manchete no Correio da Manhã, sobre uma conta no nome da sua esposa no valor de 170 mil euros, congelada após a mega operação judicial na Madeira.

“O que esta lá não corresponde à verdade. Não temos nenhuma conta bloqueada, nem a minha mulher tentou movimentar dinheiro nenhum. Isso é tudo fantasia”, atirou sem prestar mais declarações.

Miguel Albuquerque esteve presente esta manhã na XXV semana dos clubes, grupo e projetos da escola secundária Jaime Moniz.