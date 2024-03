ISAL acolhe encontro internacional de projetos Erasmus+

Uma dezena de palestrantes, de quatro países europeus, participa terça-feira, dia 12, a partir das 15h00, no Funchal, num encontro internacional de projetos Erasmus+, promovido pela Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi - ACSSRL, em parceria com o Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL e a Escola Básica do 1º ciclo e Pré-Escolar do Monte.

Esta primeira edição, com entrada livre, terá lugar no auditório do ISAL e será dedicada ao conceito ‘Educational Europa’, contemplando a apresentação de projetos que versem a inclusão social, a cooperação escolar, o desenvolvimento de novas competências e aprendizagens e a utilização de recursos digitais.

A iniciativa conta com a participação de investigadores e formadores, intervenientes nos vários projetos em discussão, oriundos de cinco países europeus, a saber, Grécia, Itália, Letónia e Portugal.

Raquel Lombardi, presidente e Fundadora da ACSSRL, Sancha de Campanella, vice diretora geral do ISAL e Marina Silva, coordenadora regional de Projetos Erasmus, da Agência Nacional Erasmus, irão intervir na sessão de abertura do evento, aludindo para o contributo das organizações na implementação de boas práticas de inovação educativa e mobilidade no contexto europeu.

A Associação Raquel Lombardi é coordenadora regional dos projetos IncludeMe, E.S.S.E.N.C.E., Excellence Boost e MailArt4 Seniors, cofinanciados pelo Erasmus +.

A organização refere em comunicado, que a iniciativa confere um certificado da organização, encontrando-se, atualmente, para acreditação pela Direção Regional de Educação para validação da atividade no âmbito da progressão na carreira docente, pelo que solicita inscrição prévia dos docentes interessados.