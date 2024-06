A reabilitação da Marina do Funchal só deve ficar concluída no final do ano.

Este é o tema em destaque do suplemento do JM dedicado ao Imobiliário & Reabilitação Urbana (IRU), no qual referimos que o atraso, superior a três meses, inclui naturais constrangimentos na utilização daquele empreendimento público.

A obra, com prazo de execução de dois anos, custa 5,3 milhões de euros.

A reabilitação da vila da Ribeira Brava e a recuperação do Alojamento Local são outros temas abordados, sendo que neste último tema, poderá saber que maio fechou com mais 128 novas unidades e 616 camas. Ao todo, refira-se, a Madeira criou seis mil espaços numa década.

Tudo isto, entre outros assuntos, poderá ser lido no suplemento que hoje trazemos até si com a edição impressa do JM.