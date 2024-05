Ireneu Barreto recebeu cumprimentos de despedida de comandante Luís Simões

O Representante da República, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentaçãode cumprimentos de despedida, o superintendente-chefe Luis Simões, quea gora cessa funções como Comandante do Comando Regional da Madeira da Policia de Segurança Pública.

“Na ocasião, o Superintendente-Chefe fez um balanço muito positivo da sua missão de seis anos na Região, para a qual muito contribuiu a excelente colaboração que recebeu de todas as entidades regionais.

O Representante da República agradeceu ao Comandante cessante todo o trabalho desenvolvido, elogiou o elevado empenho e profissionalismo quesempre demonstrou durante este período muito exigente, que incluiu osanos excepcionais da pandemia, e desejou ao Superintendente-Chefe Luís Simões as maiores felicidades pessoais.”, pode ler-se em nota de imprensa do gabinete do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira.