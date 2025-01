O Representante da República para a Região iniciou a sua intervenção, na cerimónia de tomada de posse da nova Comissão Administrativa do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, destacando o trabalho do Tenente-Coronel Bernardino Laureano, que deixa o cargo após um longo período de “responsabilidades maiores que vinha assumindo”, conforme frisou Ireneu Barreto.

Na sua intervenção, recordou que a Liga dos Combatentes foi fundada há mais de 100 anos para apoiar os ex-combatentes e as suas famílias, e sublinhou a importância da preservação da memória histórica dos combatentes.

“Recordá-los é um dever que temos para com eles, para com as suas famílias e para com a nossa consciência”, afirmou Ireneu Barreto.

A Liga, no contexto regional, tem promovido várias iniciativas para homenagear aqueles que deram a vida pela Pátria, como a criação de monumentos em diversos concelhos da Região.