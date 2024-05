Miguel Albuquerque é hoje indigitado presidente do Governo Regional e o representante da República prevê que a tomada de posse seja realizada já na próxima semana.

‘Ireneu acelera governo de Albuquerque’ é a manchete desta quarta-feira do JM, que lhe dá conta de todas as novidades possíveis em torno do próximo Executivo, nomeadamente os prazos até à votação do Programa de Governo.

Noutro âmbito, destaque na primeira página para Santa Cruz que prepara a contratação de 16 bombeiros.

Em Educação, saiba que as listas provisórias de contratação inicial de docentes para a Madeira já foram publicadas. Foram admitidas 2.063 candidaturas e 30 excluídas. ‘Mais de 2.000 professores concorrem a 300 vagas’ é o título.

Festas da Sé estão de volta. Leia em Cultura o programa de ‘Dez dias com 38 espetáculos volantes no coração do Funchal.

A justiça também em destaque. ‘Greves travaram 127 diligências e julgamentos em quatro meses’ é o balanço que hoje fazemos.

E porque é quarta-feira, siga o JM em mais uma Estrada Regional, desta vez na freguesia da Ponta do Sol. Estes são os títulos da primeira página, mas há mais para ler numa edição bem recheada de informação.