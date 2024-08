Temos mais um dia de calor. Também, estamos no tempo dele. Para este domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê 27º de máxima, tanto para a ilha da Madeira, como para o Porto Santo.

E a água do mar vai estar também com uma temperatura convidativa: entre os 23 e os 25ºC.

Por outro lado, estão previstos períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul e nas terras altas da ilha da Madeira. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira até ao início da manhã. O céu estará geralmente pouco nublado no Funchal.

Quanto ao mar, na costa Norte, as ondas serão de norte/nordeste com 1 a 2 metros. Na costa Sul, são de sul/sueste com 1 metro.