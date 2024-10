A Câmara Municipal do Funchal anunciou hoje que será necessário interromper, na quarta-feira, o fornecimento de água na zona da Estrada da Camacha, para efetuar intervenções para controlo e monitorização de fugas das redes de água.

De acordo com a autarquia, os trabalhos terão uma previsão de duração de 10 horas e vão afetar vários arruamentos: Estrada da Camacha; Levada dos Tornos; Rampa do Palheiro Ferreiro; Caminho do Campo do 1º de Maio; Entrada 43 do Caminho do Campo do 1º de Maio; Caminho da Quinta do Palheiro; Vereda do Lombo; Rua do Lombo Centeio; Vereda do Lombo Centeio; Caminho dos Pretos; Caminho da Fonte; Caminho de São João Latrão; Vereda de São João Latrão; Vereda da Cova; Vereda dos Estanquinhos; Travessa do Ribeiro das Varas; Vereda dos Salões; Vereda do Lombo de São João Latrão.