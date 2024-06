A Câmara Municipal do Funchal tornou hoje público que, na sequência dos trabalhos de conservação de pavimentos na E.R. 116, a Direção Regional de Estradas irá proceder ao encerramento do trânsito, das 20h00 às 7h00 do próximo domingo, dia 30, até sexta-feira, 5 de julho, no acesso ao Porto do Funchal.

Os arruamentos encerrados são: Túnel da Pontinha, entre a Rotunda Eng.º Jaime Ornelas Camacho e a Rotunda Harvey Foster; Estrada e Túnel Eng.º Jaime Ornelas Camacho, entre a Rotunda Comendador Paulo Martinho Martins e a Rotunda junto aos Bombeiros Sapadores do Funchal; E.R. 116, no segmento que estabelece a ligação entre a Via Rápida e a Rotunda Eng.º Jaime Ornelas Camacho.

Como alternativa os condutores devem optar por circular pela Via 25 de Abril e Avenida Luís de Camões ou pela Avenida do Infante.

A CMF agradece a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, sendo que solicita-se a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente.

Para mais informações, a autarquia recomenda a consulta da plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.