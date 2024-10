A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido à realização de trabalhos de testes e manutenção na rede de abastecimento de água potável tendo em vista a diminuição de perdas, torna-se necessário proceder à interrupção de água na Rua da Quinta do Leme, hoje, a partir das 15 horas, por um período de uma hora.

Esta intervenção irá afetar os seguintes arruamentos:

Beco do Poço; Impasse da Quinta do Leme; Entrada 26 da Rua da Quinta do Leme; Caminho do Ribeiro Choco; Beco do Olival; Beco do Sacristão; Beco João Rebelo; 3º Beco da Rua da Quinta do Leme; Rampa da Quinta do Leme; Rampa Dr. Barreto.

As Águas do Funchal garantem que “farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção”.