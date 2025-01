Entre amanhã e dia 24 de janeiro, decorerrá o período de inscrições para a 34ª. Exposição Regional da Anona, que se realiza dia 1 e 2 de fevereiro, na freguesia do Faial, em Santana.

Os produtores interessados em expor na edição deste ano, devem inscrever-se nos locais habituais, existentes por toda a região, diz a organização, através de um comunicado enviado à redação.

No ato da inscrição o participante deverá entregar fotocópia do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade (frente e verso). Não serão aceites inscrições de pessoas menores de 16 anos. Refira-se que cada participante deverá entregar um número suficiente de fritos de modo a completar uma caixa.

No ato da entrega das anonas, o participante receberá o respetivo prémio de participação, desde que os frutos apresentem as seguintes características mínimas de qualidade: frutos uniformes; mesmo calibre; mesma variedade; e isentos de problemas fitossanitários (pragas e doenças).

A anona entregue para exposição será cedida a instituições de solidariedade social.

A organização salienta ainda que está a ser preparado um programa de animação, palestras e demonstrações culinárias. No evento haverá as habituais barracas dos derivados da anona, a venda do fruto anona, gastronomia de arraial e stands expositores oficiais e de empresas ligadas ao ramo do 1º sector.

O evento é organizado pela Casa do Povo do Faial e Comissão de Agricultores com o apoio do Governo Regional da Madeira – Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Câmara Municipal de Santana e Junta de Freguesia do Faial, agricultores/produtores e diversas entidades privadas a anunciar brevemente.