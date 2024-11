Decorre no Centro de Congressos da Madeira o Madeira Innovation Talks, cujo tema basilar é a inovação, contando com um naipe de 6 oradores.

A esta hora, discursa Hélder Sousa, engenheiro civil, com apresentação subordinada ao tema ‘Encontrar os «esqueletos» das estruturas: da inspeção à gestão com um prémio pelo meio’.

O convidado fala, neste momento, da “modelação do real de uma forma digital”, explicando que é necessário saber qual é “a variável”, o que nem sempre é perceptível, convidando a refletir acerca do conhecimento.

“Inovar é a procura da verdade absoluta sem nunca a descobrir”, transmitiu à composta plateia que se verifica no Centro de Congressos da Madeira, aclarando a mesma voz que trabalha com base no “princípio da incerteza”, pormenorizando à mesma plateia o subjacente trabalho de afinco e dedicação.

Uma série de hipóteses são colocadas pelo mesmo, para dar a entender que tudo acaba por ser variável.

O evento organizado pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, com o apoio institucional da Ordem dos Engenheiros a nível nacional e com a colaboração da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), decorre durante a manhã e tarde do dia de hoje.