Iniciativa Liberal questiona coerência e a integridade política de Miguel Albuquerque

A Iniciativa Liberal Madeira colocou, hoje, em causa a coerência e a integridade política de Miguel Albuquerque, que “se apressou a dizer” que a reabertura dos serviços de urgência nos centros de saúde de Santana e Porto Moniz não era uma medida eleitoralista, “sem ninguém lhe perguntar nada”.

“Tudo anda ao sabor da conveniência política de Miguel Albuquerque. Não tem muito tempo, mais precisamente a 6 de fevereiro de 2023, Albuquerque dizia à imprensa que partilhava “da mesma posição que o SESARAM na questão de manter encerrados, durante a noite, os centros de Saúde do Porto Moniz e de Santana””, recorda o partido, numa nota assinada por Alícia Teixeira, candidata da IL.

Perante esta mudança de posição, a liberal constata que tal reabertura “só pode ser interpretada como uma jogada conveniente”.

“Albuquerque é exímio em dar o dito por não dito. É lícito termos dúvidas, não apenas sobre a sinceridade das suas intenções, mas também sobre o real motivo por trás das suas decisões. Os madeirenses merecem mais do que políticas que parecem ser manipuladas conforme as conveniências do calendário eleitoral”, atirou ainda a candidata, que pede antes compromisso com o bem-estar público e a estabilidade por parte da política, que não é apenas “uma ferramenta para ganhar ou manter o poder”.

Recordando ainda a promessa (não cumprida) de demissão de Miguel Albuquerque caso não tivesse maioria absoluta nas eleições de setembro do ano passado, Alícia Teixeira acusa o governante de subestimar a inteligência dos eleitores e de comprometer a confiança depositada de quem nele vota.

“Num momento em que a confiança pública nos líderes políticos está tão baixa, atitudes como esta apenas servem para reforçar o cinismo e a desilusão com o sistema político como um todo”, concluiu.