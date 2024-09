Em resposta a Marta Freitas, do PS, o comandante dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, afirmou que os bombeiros das corporações madeirenses têm formação e muito trabalho em termos de resposta a Incêndios, assegurando que, a esse nível, o rácio regional está “muito à frente” do nacional.

Esclareceu ainda que “são poucos os incêndios que ficam fora de controlo” e que, quando os terrenos não permitem o acesso, “não há ninguém que possa lá trabalhar".

A socialista confrontou o responsável pela falta de água para o combate aos incêndios, ao que Sidónio Fernandes explicou que os equipamentos estão preparados para retirar água dos ribeiros e levadas, o que foi feito.

Posteriormente, Élvio Sousa fez algumas questões ao comandante, mas usou também os três minutos a que tinha direito para lamentar a atitude do PS e do PSD para impedir a audição dos intervenientes na gestão dos incêndios, com o cancelamento das restantes audições previstas em sede da comissão especializada de Saúde e Proteção Civil.