O requerimento oral apresentado pelo PS para cancelar as restantes audições parlamentares previstas no âmbito da Comissão Parlamentar especializada de saúde e proteção civil foi aprovado, com o voto contra do JPP e abstenção do CDS.

Assim, os responsáveis que seriam ouvidos serão então apenas inqueridos pela Comissão de Inquérito proposta pelo PS e hoje aprovada. Lina Pereira, presidente da Comissão, não escondeu a sua indignação pelo facto de ser “lamentável que tenha sido em direto e na presença do comandante dos Bombeiros da Ribeira Brava”, que se “proponha este requerimento e que se invalide todo o trabalho já feito por esta comissão". Neste momento, Sidónio Fernandes já está a explicar os contornos em que se iniciou o incêndio na Serra de Água.