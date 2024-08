O PPM Madeira, em comunicado, agradece e enaltece o esforço e desempenho que os bombeiros, forças de segurança, elementos operacionais da Proteção Civil no teatro de operações, elementos das autarquias, comunicação social e demais populações anónimas “têm tido perante o grande incêndio que tem assolado a nossa Região”.

O partido apresenta o seu “profundo descontentamento” com a atuação do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, “que nestes dias tem prestado um péssimo serviço à Região perante o incêndio que tem assolado alguns concelhos da Madeira ao longo destes últimos sete dias”.

“Longe vãos os tempos em que a nossa Região foi devastada pela aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, que na altura Miguel Albuquerque era presidente da Câmara Municipal do Funchal e teve um papel ativo de ajudar as populações. Infelizmente não se pode dizer o mesmo quanto aos últimos acontecimentos, destes últimos dias, que o atual presidente do Governo Regional teve uma reação tardia ao incêndio que já devastou mais de 7 mil hectares, aumentar a confusão com a comunicação social e laçando suspeitas não fundamentadas sobre a causa do incêndio, como também decidiu retomar as suas ferias sem esperar que a situação estivesse controlada mostrando uma falta de empatia, desorientação e até mesmo falta de capacidade de liderança”, acusa o PPM.

Por isso o PPM-Madeira considera, que mais uma vez, “Miguel Albuquerque não tem mais condições para exercer o cargo de Presidente do Governo Regional pela falta de planeamento e prevenção do combate aos incêndios, pela sua reação tardia e o mesmo não esta ciente do papel que tem que ter como governante máximo da Região Autónoma da Madeira e pela sua falta de capacidade de liderança”.