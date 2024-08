Está a ser convocada, através do envio de mensagens para diversos grupos via telemóvel, uma manifestação que pretende protestar contra a forma como o Governo Regional agiu no combate aos fogos.

Eis a mensagem integral (que também circula em inglês):

“Concentração Silenciosa por uma Madeira mais Responsável.

Praça do Povo, hoje 23 entre as 15h e as 18h, em frente à sinalética “Madeira”.

Cada participante deverá levar um frasco com água, com os quais formaremos um coração e em seguida uma espiral em torno do coração, teremos alguns cartazes com algumas reivindicações:

”Por uma Madeira mais verde, reivindicamos responsabilidades”;

”Por ecossistemas protegidos, reivindicamos responsabilidades;

Por uma Madeira sem incêndios, reivindicamos responsabilidades”;

”Por uma Madeira mais solidária, reivindicamos responsabilidades. Não à Festa dos Fachos”.

Junta-te a nós.”