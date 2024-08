Incêndios: Governo avalia impacto nas infraestruturas e estradas

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, realizou hoje uma ronda pelas zonas afetadas pelos incêndios, de forma a verificar o estado dos equipamentos e infraestruturas públicas.

Apontando que um dos edifícios visitados e que inspirava “grande preocupação” era a Central Hidroelétrica da Serra de Água, o secretário garantiu que, “apesar do susto, não apresenta danos de maior”.

Em relação às estradas regionais, frisou que “a maior parte das que se encontram encerradas são apenas por precaução, para que as pessoas não se desloquem em áreas onde o fogo se encontra ativo, como no Paul da Serra”. Nas que apresentam alguma queda de pedra, os serviços da Direção Regional de Estradas “já se encontram no terreno para proceder à limpeza”.

Pedro Fino deslocou-se à Ribeira Brava e Câmara de Lobos, nomeadamente à Serra de Água e à Fajã das Galinhas onde elementos do LREC procedem à avaliação dos taludes, para posteriormente informarem as autoridades locais das condições de segurança da Estrada Municipal.

O governante deixou um alerta para que as pessoas respeitem as recomendações das entidades regionais. “Pedimos a todas as pessoas que circulam nas estradas o máximo de cuidado porque os taludes sobranceiros às Estradas Regionais e municipais podem apresentar alguma instabilidade devido aos incêndios, não só agora, mas também quando chover”, salientou, apontando que os serviços irão proceder a avaliações para avaliar o estado das zonas afetadas e garantir a segurança das populações.