À margem da sessão solene comemorativa dos 280 anos do concelho de São Vicente, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque deixou claro que não irá proceder à demissão do secretário regional de Saúde e Proteção Civil.

Questionado pelos jornalistas sobre essa hipótese, o governante foi claro: “Demitir Pedro Ramos? Era o que faltava”.

Já no que toda à comissão independente sugerida pelo CDS, Miguel Albuquerque afirmou que “podem averiguar o que quiserem, as decisões foram tomadas em função daquilo que era a experiência da Proteção Civil”. “Não tenho nenhum problema”, garantiu.

Face às críticas proferidas por outros partidos, a resposta do presidente não revela qualquer tipo de consternação. “Você analisa o resultado do incêndio em função dos resultados, não em função dos ‘achismos’, nem daquilo que algumas forças políticas queriam, que era deitar abaixo o governo”. “O que está em questão não é o incêndio é a ambição de certas criaturas pelo poder”, atirou.

Já no que diz respeito às críticas que surgiram dentro do próprio partido, Miguel Albuquerque apenas referiu que nunca viu “essas pessoas enfrentar um incêndio”.

Ainda sobre o facto de se ter deslocado ao Porto Santo, enquanto decorriam os fogos, voltou a vincar que acompanhou o incêndio “desde a primeira hora”, lembrando, uma vez mais que “não houve uma casa destruida, nem feridos, nem mortos, nenhuma pessoa afetada”.

Mais lembrou o presidente que já agradeceu a todas as famílias pela “compreensão e pelos incómodos”. “Mas o que tenho a fazer é cumprir o meu dever e esse está cumprido. A minha obrigação enquanto presidente do Governo é, numa situação destas, acompanhar e fazer todos os possíveis para salvaguardar os valores da sociedade”, disse, concluindo que “não houve nenhum descontrolo, as decisões foram tomadas no tempo certo”.