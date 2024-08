As costas norte e sul da ilha da Madeira estão até às 18:00 de hoje sob aviso meteorológico amarelo relativo a tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Sem qualquer aviso estão as regiões montanhosas da Madeira (a terceira área territorial na divisão da ilha utilizada pelo IPMA), bem como a vizinha ilha do Porto Santo. O restante território português também não tem avisos meteorológicos hoje.

Na ilha da Madeira, onde foi hoje considerado controlado o incêndio rural que deflagrou no dia 14, a temperatura máxima prevista para hoje é de 29 graus Celsius, enquanto a mínima é de 23 graus. Preveem-se também vento fraco e céu pouco nublado.

Após deflagrar há 11 dias no concelho da Ribeira Brava, na costa sul, o fogo propagou-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana, atingindo a cordilheira central da ilha. Hoje de manhã, a Proteção Civil indicou que os operacionais se mantêm no terreno em fase de rescaldo, controlando alguns pontos quentes.

Nestes dias, as autoridades deram indicação a perto de 200 pessoas para saírem das suas habitações por precaução e disponibilizaram equipamentos públicos de acolhimento, mas muitos moradores foram regressando, à exceção dos da Fajã das Galinhas, em Câmara de Lobos.

O combate às chamas foi dificultado pelo vento e pelas temperaturas elevadas, mas não há registo de destruição de casas ou de infraestruturas essenciais. Alguns bombeiros receberam assistência por exaustão ou ferimentos ligeiros, não havendo mais feridos.

Dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais apontam para mais de 5.045 hectares de área ardida.